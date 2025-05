Difesa Inter: De Winter resta in POLE ma cambia la formula

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, l’Inter cercherà anche un nuovo difensore centrale per ringiovanire il reparto e aggiungere così un profilo di talento che possa crescere e maturare imparando dai compagni di maggiore esperienza. Il primo nome che è appuntato nella lista obiettivi nerazzurra rimane uno.

Da tempo è noto l’interesse dell’Inter per Koni De Winter, difensore belga di proprietà del Genoa. Come evidenzia oggi anche Tuttosport, il giocatore rossoblù piace al club nerazzurro che sta studiando la migliore proposta da fare alla società ligure per convincerla a liberare il suo talento cresciuto molto nell’ultimo campionato di Serie A.

Secondo il quotidiano piemontese, la richiesta del Genoa è di circa 30 milioni di euro. Si tratta di un prezzo probabilmente troppo alto secondo le valutazioni dell’Inter che adesso vorrebbe quindi inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione, proprio come vuole fare per il suo nuovo centravanti.