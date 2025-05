20 milioni per l’attaccante: l’Inter propone uno SCAMBIO

Sono settimane molto calde per quanto riguarda il mercato dell’Inter visto che, nonostante manchino ancora tre fondamentali partite prima della fine della stagione, fra poche settimane Simone Inzaghi e i suoi giocatori saranno già in campo per il Mondiale per Club estivo. Ci sarà quindi poco spazio per muoversi con dei nuovi colpi in entrata.

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di porre già le basi in questo mese di maggio per più affari possibili in modo da chiudere e ufficializzare i colpi migliori nella breve sessione di mercato di inizio giugno prima del torneo negli Stati Uniti. L’Inter vuole ringiovanire la sua rosa e il nuovo obiettivo per l’attacco risponde proprio ha questa necessità.

Come sottolinea oggi Tuttosport, uno dei principali nomi nella lista dell’Inter per l’attacco è Ange-Yoan Bonny del Parma. La richiesta del club ducale è di 20 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero offrire una contropartita per il giovane e talentuoso centravanti al fine di abbassare il costo: in tal senso il quotidiano piemontese fa i nomi di Pio Esposito e Valentin Carboni.