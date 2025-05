Real Madrid, FOLLIE di mercato: cambia il futuro di Nico Paz

Dopo una stagione deludente per gli standard del Real Madrid, che si è conclusa senza grossi titoli essendo arrivate “soltanto” la Coppa Intercontinentale FIFA e la Supercoppa Europea , c’è aria di cambiamento. La società spagnola è abituata a vincere di tutto e non c’è soddisfazione dopo che non sono arrivati successi in campionato o Champions League.

Per questo motivo, fin dal mese di maggio, la dirigenza del Real Madrid si è mossa sul mercato e sono ormai prossime le firme di Xabi Alonso come nuovo allenatore e successore di Ancelotti oltre che di due nuovi difensori che dovrebbero essere Alexander-Arnold dal Liverpool e l’ex juventino Huijsen dal Bournemouth.

Il Real Madrid è però scatenato e sta facendo follie sul mercato. Come riporta il media argentino Tyc Sports, i Blancos sarebbero pronti anche a chiudere per un super talento come Franco Mastantuono del River Plate per una cifra di circa 40 milioni di euro. Questa notizia potrebbe anche interessare l’Inter per uno dei suoi obiettivi.

Come sottolineano i colleghi di Calciomercato.com, l’eventuale passaggio di Mastantuono al Real Madrid potrebbe portare alla scelta del club spagnolo di lasciare Nico Paz in Italia, senza quindi sfruttare il diritto di recompra. In tal modo l’Inter avrebbe una minaccia in meno e potrebbe tornare a far pressing solo sul Como per il talento argentino.