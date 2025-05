Inter, offerta UFFICIALE e colpo pronto: i dettagli

In questo mese di maggio all’interno dell’Inter ci sono due obiettivi principali: il primo è legato al campo con lo staff tecnico di Simone Inzaghi e la squadra che sono concentrati nel cercare di vincere trofei molto prestigiosi come la Champions League e lo Scudetto, il secondo invece riguarda la dirigenza che è concentrata sul mercato.

Si sta infatti avvicinando sempre di più il mese di giugno che si aprirà subito con una breve sessione straordinaria di mercato, al fine di concedere tempo alle società di rinforzarsi in vista del Mondiale per Club che partirà a metà mese. L’Inter è ormai ad un passo dal chiudere il colpo Luis Henrique dal Marsiglia con l’ultima offerta che pare quella giusta.

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com. la società nerazzurra ha fatto arrivare nella sede del Marsiglia un’offerta da 21 milioni di euro più bonus che si spera possa essere quella della definitiva fumata bianca in modo che poi il talentuoso esterno brasiliano possa unirsi all’Inter per giugno e prendere parte al Mondiale per Club.