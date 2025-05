Dall’Inter alla Juventus: allarme di mercato in Francia

Nuovi aggiornamenti di calciomercato in casa Inter che arrivano direttamente dalla Francia. Pare infatti che la Juventus voglia inserirsi con prepotenza negli affari del club nerazzurro in vista della finestra della prossima estate.

I bianconeri, proprio come l’Inter, saranno impegnati tra poche settimane al Mondiale per Club negli Stati Uniti e vorranno certamente rinforzarsi nella sessione extra di giugno. Tra gli obiettivi di mercato, stando a quanto riportato in Francia da Footmercato, sarebbe stato individuato anche un profilo parecchio vicino all’Inter, vale a dire Luis Henrique.

L’esterno brasiliano è da tempo vicino ai nerazzurri che puntano a chiudere in breve tempo l’accordo con il Marsiglia per averlo a disposizione già per il Mondiale. La Juventus, però, vorrebbe inserirsi in extremis per rovinare i piani del club nerazzurro, così come il Nottingham Forest che di recente ha chiesto informazioni. Allo stato attuale il vantaggio dell’Inter su Luis Henrique rimane saldo, in attesa di trovare l’intesa definitiva coi francesi.