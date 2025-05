Hincapié accostato all’Inter: arriva la risposta dell’agente

Manuel Ramón Sierra Camacho è il procuratore di Piero Hincapié, difensore che è esploso negli ultimi anni con la maglia del Bayer Leverkusen. In un recente intervento a Sportitalia, l’agente del centrale ecuadoriano ha ammesso che il talento da lui seguito lascerà la formazione tedesca per migrare in un club migliore, queste le sue parole:

“Il rinnovo non complicherà l’addio. L’idea è che possa partire in estate, se ci fosse la possibilità di giocare in una delle squadre top 10 al mondo. Ne abbiamo parlato molto col Leverkusen e l’intenzione è questa. Real? Xabi Alonso ha avuto un forte impatto nella sua carriera, mi piacerebbe che Piero continuasse a lavorare con lui”.

Lo stesso procuratore del giocatore classe 2002 poi parla anche di Inter e Napoli, tempo fa indicate come squadre interessate al suo assistito: “Il Napoli è stato interessato più volte negli anni passati. Sull’Inter soltanto rumours, ha già un giocatore di livello mondiale come Bastoni in quel ruolo e non ha mai avuto bisogno di sostituirlo”.