Inter-Lazio, dal campo al mercato: “Affare da 40 milioni”

Domani sera l’Inter giocherà per l’ultima volta della stagione a San Siro e sfiderà la Lazio nella 37^ giornata di Serie A. I nerazzurri si giocano un’importante fetta di Scudetto visto che non possono più sbagliare in questi ultimi due turni e sperare che il Napoli inciampi in modo da recuperare quel di svantaggio che c’è ora.

Come riportano i colleghi di Calciomercato.it in uno dei loro ultimi video su YouTube, questo incontro tra Inter e Lazio potrebbe diventare utile anche sul fronte delle trattative. Il club nerazzurro segue infatti diverse piste per rinforzare il suo reparto difensivo e una di questa porta proprio alla sponda biancoceleste della Capitale.

L’obiettivo del DS Piero Ausilio è infatti Mario Gila, difensore della Lazio che è reduce da un’ottima stagione in Serie A. Il centrale spagnolo ha una valutazione di circa 35-40 milioni di euro e piace molto a Simone Inzaghi perché può giocare sia da centrale che da braccetto nella retroguardia a 3 dei nerazzurri.