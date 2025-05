Pio Esposito, prima OFFERTA in Serie A: le idee dell’Inter

Uno dei fiori all’occhiello del settore giovanile dell’Inter risponde certamente al nome di Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro si è messo in mostra nelle ultime due stagioni in cui ha giocato in prestito con la maglia dello Spezia in Serie B e ora ci sono tante richieste per lui.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, il centravanti di proprietà dell’Inter è stato richiesto dal Torino. Esposito ha tante pretendenti in Serie A (si registrano contatti anche con Parma e Bologna) e i granata sembrano essere il club più interessato a fare le cose sul serio: hanno infatti proposto ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto.

L’Inter non ha però nessuna intenzione di perdere il controllo sul suo talento classe 2005 autore di ben 17 gol nell’ultimo campionato di Serie B. Per questo motivo la risposta per ora è stata negativa ed è stato fatto sapere che al momento si preferisce un prestito secco, opzione che potrebbe offrire lo Spezia in caso di promozione in Serie A.