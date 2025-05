Jonathan David: c’è la DATA di annuncio della sua scelta

Uno dei tormentoni di calciomercato da diversi mesi a questa parte è quello relativo a Jonathan David, giocatore classe 2000 di proprietà del Lille. Nelle ultime stagioni in Ligue 1 questo attaccante canadese ha dimostrato a più riprese di poter essere pronto al salto in un grande club ed è ciò a cui lui stesso aspira per l’estate.

Da tempo è noto il fatto che David non avrebbe rinnovato il suo contratto con il Lille e infatti il prossimo 1 luglio sarà libero di firmare con la squadra con cui preferirà. Secondo il media canadese TSN Sports, i dubbi sul futuro dell’attaccante saranno sciolti prima visto che ci sarà un annuncio finale entro 2-3 settimane.

Per inizio giugno si potrebbe quindi finalmente conoscere quale strada prenderà il futuro di Jonathan David che continua ad essere cercato dall’Inter e anche da club stranieri. Secondo Tuttosport però la squadra più avanti è il Napoli che ha incontrato l’agente del giocatore e restano da concordare alcuni dettagli come i diritti d’immagine e una clausola rescissoria.