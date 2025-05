In Spagna confermano: in salita il ritorno di Paz a Madrid

Da mesi è ormai risaputo che uno degli obiettivi principali dell’Inter per questa sessione estiva di mercato risponda al nome di Nico Paz. Il talento argentino cresciuto nel Real Madrid si è messo in grande mostra in questo campionato di Serie A con la maglia del Como e fin da subito ha attirato le attenzioni dei nerazzurri.

Come già raccontato a più riprese, anche Javier Zanetti ovvero il vice presidente dell’Inter ha incontrato la famiglia del giocatore visti i buoni rapporti che ha conservato con il padre da ex compagni di nazionale. Queste manovre dell’ex capitano e leggenda nerazzurra stanno preoccupando anche in terra spagnola.

Come riporta il media iberico Fichajes.net, si sta infatti mettendo in salita la strada che porta al ritorno di Nico Paz al Real Madrid, che si è infatti lanciato su un altro obiettivo. Il club spagnolo avverte infatti una possibile preferenza del giocatore per restare in Italia e l’Inter ha quindi motivo di sperare anche se non sarà semplice convincere il Como.