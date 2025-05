Nuovo forfait per Inter-Lazio: la scelta UFFICIALE

Altra serata di cruciale per la stagione dell’Inter, che a due giornate dalla fine del campionato è tornata a credere con forza nello Scudetto. I nerazzurri scenderanno in campo in contemporanea con il Napoli, nella 37a giornata di Serie A, nella speranza di un clamoroso ribaltone di classifica.

Tuttavia, Inzaghi dovrà fare i conti con un paio di assenze in Inter-Lazio. Oltre a quella di Lautaro Martinez, preventivata ormai da giorni, c’è un nuovo forfait in casa nerazzurra, come riportato da Sky Sport. Si tratta di Davide Frattesi.

Il centrocampista non ha ancora recuperato del tutto e ieri si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo. Frattesi, pertanto, non sarà tra i convocati per la sfida di San Siro. Lui e Lautaro saranno i due assenti nella rosa di Inzaghi.