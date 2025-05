La Juve PIOMBA sull’obiettivo dell’Inter: lanciata la sfida

La lotta per lo Scudetto è ancora serratissima, ma in Serie A il duello sembra continuato a perdurare anche fuori dal campo, con le prime sfide di mercato che hanno già iniziato a palesarsi all’orizzonte. Nel mirino dell’Inter, infatti, c’è da tempo Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille.

Tuttavia, la corsa per l’attaccante canadese si fa sempre più ampia. Dopo il Napoli, infatti, anche la Juve avrebbe messo gli occhi sul giocatore, con un primo sondaggio con l’entourage del giocatore. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Una novità che potrebbe cambiare le gerarchie di questa a corsa a te per David, secondo il giornalista. Da capire, allora, chi riuscirà a spuntarla in quello che promette di essere un duello serrato, per convincere uno dei parametri zero più interessanti sul mercato.