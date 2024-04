Derby Inter-Juve per l’attaccante: arriva gratis in Serie A

Dopo una stagione fatta di alti e bassi sia per Arnautovic che Sanchez, l’Inter potrebbe decidere di operare un restyling nel reparto d’attacco. Il club nerazzurro, salvo colpi di scena, ripartirà dalla coppia titolarissima composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A questa verrà affiancato un centravanti di esperienza come Mehdi Taremi, già prenotato per il prossimo luglio a costo zero.

Nonostante il primo nome sulla lista dei nerazzurri rimanga quello di Albert Gudmundsson, quotato dal Genoa a partire da 30 milioni di euro, l’Inter non può escludere in questa fase anche altri profili più economici. Tra questi, nei giorni scorsi è tornato di moda Anthony Martial, attaccante francese in scadenza di contratto con il Manchester United il prossimo giugno.

Sul classe 1995, come riportato questa mattina da Tuttosport, potrebbe inserirsi anche la Juventus. Dopo essere stato beffato su Felipe Anderson, annunciato ufficialmente dal Palmeiras come colpo a zero della prossima estate quando sembrava tutto fatto proprio con i bianconeri, il club è pronto a rituffarsi sul mercato degli attaccanti.

Sia per l’Inter che per la Juventus resta il nodo ingaggio: Martial a Manchester guadagna oltre sei milioni di euro, uno stipendio che difficilmente gli verrebbe garantito in Italia. E’ per questa ragione che ad oggi il Tottenham viene considerato come principale candidato al successo nella corsa al francese.