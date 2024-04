Smentita UFFICIALE: “Non vogliamo acquistare l’Inter, Zhang ottimo azionista

Dopo essere stato accostato a lungo all’Inter, un gruppo molto importate si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa all’acquisizione delle quote del club nerazzurro.

A margine del Merger & Acquisition Summit, organizzato dal Il Sole 24 Ore, in videoconferenza è intervenuto Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer di Investcorp. La nota società con sede in Bahrein, che in passato era stata vicina anche al Milan, sembra dunque non essere interessata ad investire nel calcio italiano in questo momento.

Queste le parole di Ben-Gacem su Inter e Milan: “Sono grandissimi club e istituzioni, soprattutto per i propri tifosi. Ogni tanto mi gratto la testa quando leggo la stampa italiana dire che Investcorp fa questo o quello e mi dico ‘davvero? Non me lo ricordavo’. No, non vogliamo e non non abbiamo pensato negli ultimi due anni di acquistare o investire in Inter o Milan. Hanno i loro azionisti, Steven Zhang e RedBird, sono degli ottimi azionisti. Non è un investimento che consideriamo”.