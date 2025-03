Tornato titolare nell’ultimo match di Champions League giocato a San Siro contro il Feyenoord, Davide Frattesi è stato autore di una partita senz’altro sufficiente, ma senza particolari lampi. Il centrocampista italiano è stato peraltro costretto a chiudere in anticipo la sua gara per un problema alla caviglia, rientrato immediatamente nelle scorse ore.

La sua presenza in questa fase della stagione sarà cruciale per l’Inter, soprattutto dopo il brutto infortunio rimediato da Zielinski al polpaccio che lo terrà fuori almeno fino ad inizio maggio. Come visto nell’ultima sfida europea, quindi, ci aspettiamo che il minutaggio di Frattesi possa drasticamente aumentare da qui alle prossime settimane quando il calendario si farà via via più fitto.

In estate, invece, pare sia già segnato il futuro dell’ex Sassuolo fuori dall’Inter. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Frattesi lascerà il club nerazzurro per far spazio ad un nuovo centrocampista, dopo aver già sfiorato l’addio verso la Roma lo scorso gennaio. Questo l’estratto del quotidiano: “A centrocampo, l’uscita scontata di Frattesi potrebbe aprire ad un nuovo innesto”.