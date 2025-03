Quattro difensori dalla Serie A: svelata la lista dell’Inter

Tra le necessità fissate da Oaktree per la prossima estate, c’è quella di ringiovanire uno degli organici più anziani di tutta la Serie A. Il reparto arretrato, soprattutto nel ruolo del centrale, avrebbe in effetti bisogno di forze fresche. Non tanto per un discorso di rendimento, considerata la grande stagione sin qui disputata da Acerbi e de Vrij, ma più che altro per i numerosi infortuni accusati dai due difensori.

Per questa ragione, come spiegato nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, nel reparto arretrato verrà aggiunto almeno un rinforzo. I quattro obiettivi fissati dal club nerazzurro, tra l’altro, giocano tutti nel campionato italiano. Questi i nomi accostati all’Inter per l’estate: “Uno se non due difensori centrali, da pescare, magari, in un elenco che comprende Hien, Bijol, Beukema e Gila”.