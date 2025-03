I due GIOIELLI del Real Madrid che fanno sognare l’Inter

Con il nuovo budget fissato sul mercato dell’Inter, i tifosi nerazzurri potranno finalmente tornare a sognare i colpi di un tempo. Reduce da stagioni in cui il club ha dovuto fare i conti con una perenne crisi economica, Simone Inzaghi sa bene che dalla prossima estate le cose cambieranno e che per la prima volta avrà a disposizione un bel gruzzoletto da poter investire in entrata.

Per questa ragione, da tempo sono iniziati a circolare diversi profili assai graditi al tecnico nerazzurro. Tra questi, su tutti, quello di Nico Paz: il fantasista argentino è di proprietà del Como, ma potrebbe tornare al Real Madrid che nei suoi confronti vanta tre clausole di recompra valide dal 2025 al 2027. Un altro nome che dalla Spagna hanno accostato all’Inter, sempre appartenente al mondo blanco, è quello di Arda Guler.

Il talento turco non sta trovando lo spazio che si aspettava in questa seconda stagione nella Capitale spagnola e si sta già muovendo per lasciare il Real al termine dell’annata. Tra le destinazioni più quotate, come confermato stamattina da Tuttosport, ci sono la Serie A e dunque l’Inter. Il classe 2005 ha ricevuto pure apprezzamenti dalla Bundesliga, ma la presenza del connazionale Calhanoglu in nerazzurro potrebbe agevolare il suo approdo a Milano.