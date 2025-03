Inter, ECCO il budget di mercato: “Mai successo con Inzaghi”

Quanto accadrà la prossima estate, non sarà altro che il frutto del duro lavoro svolto da Simone Inzaghi dal suo approdo a Milano. Il tecnico, chiamato a sostituire l’addio di Antonio Conte, ha dovuto sopportare per anni una situazione economica al limite, dovendo sempre chiudere in attivo o al massimo in pari ogni sessione di mercato.

A suon di vittorie e straordinari percorsi in Champions League, però, Inzaghi insieme ai suoi ragazzi ha contribuito a tirar fuori l’Inter dal suo momento più complicato, facendo moltiplicare i ricavi in entrata. Quest’anno, grazie alla qualificazione ai quarti, il club ha già incassato 98,5 milioni dalla Uefa, 30 in più rispetto alla passata stagione.

Numeri che la società aveva fatto registrare solamente nella stagione 2022/23, quando arrivò a giocarsi la finale europea con il Manchester City. Adesso, anche grazie all’arrivo di Oaktree, la situazione è sensibilmente cambiata e si viaggia a tutta velocità verso il tanto atteso pareggio di bilancio.

Come ricordato quindi dal Corriere dello Sport questa mattina, per la prima volta sotto la gestione Inzaghi il mercato “non dovrà chiudersi né in attivo né in pari”. Dunque, come annunciato più volte anche da Marotta, la prossima sarà l’estate del ritorno agli investimenti per l’Inter.