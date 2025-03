Pronostici Atalanta-Inter: consigli e statistiche

Come arrivano Atalanta e Inter: formazioni e ultime news

È tempo di un’altra sfida scudetto per l’Inter, che domenica 16 marzo alle 20:45 se la vedrà con l’Atalanta nel posticipo della 29^ giornata di Serie A, prima della sosta per le nazionali. Le squadre sono divise da tre punti in classifica, all’interno di una lotta per il tricolore allargata anche a Napoli e Juventus.

Simone Inzaghi arriva al Gewiss Stadium da primo in classifica, ma con un’infermeria che rimane affollata, viste le assenze di Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski. Gian Piero Gasperini, terzo in classifica, conta di recuperare Isak Hien, mentre non avrà a disposizione Cuadrado. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Atalanta-Inter, il tecnico dei campioni d’Italia deve ancora sciogliere principalmente un dubbio in difesa.

Atalanta-Inter, statistiche e precedenti

A Bergamo si affronteranno i due migliori attacchi del campionato: sia Inter che Atalanta si trovano a quota 63 gol fatti. La situazione relativa alle difese è meno rosea, visto che milanesi e bergamaschi hanno concesso qualche rete di troppo e nella classifica delle retroguardie meno battute si piazzano rispettivamente quarti (27 reti subite) e terzi (26), dietro Napoli e Juventus.

Sono 142 i precedenti totali fra le due squadre, con un bilancio che recita 79 vittorie Inter, 36 pareggi e 27 vittorie Atalanta. Una tendenza che fino a questo momento non è stata invertita neppure dal periodo d’oro che da circa un decennio caratterizza la formazione di Gasperini: basti pensare che i campioni d’Italia arrivano da sette vittorie consecutive, comprese le ultime nella gara d’andata in campionato (4-0) e nella semifinale di Supercoppa Italiana (2-0).

Pronostico Atalanta-Inter: come finirà?

Ci si aspetta sicuramente una partita equilibrata e l’Inter dovrà essere perfetta per riuscire a espugnare il Gewiss Stadium. Non ci aspettiamo le recenti goleade alle quali i campioni d’Italia ci hanno abituato anche in tempi recenti e proprio contro l’Atalanta, ma la squadra di Inzaghi parte comunque leggermente favorita.

La gara potrebbe essere comunque caratterizzata da tanti gol, come testimoniano le statistiche già citate a proposito della prolificità dei due attacchi (e anche della perforabilità delle difese), unanimemente considerati fra i migliori d’Europa nelle ultime stagioni.

Atalanta-Inter: confronto quote e dove scommettere

L’incertezza sull’esito dell’incontro e la possibilità che la sfida si concluda con tanti gol è confermata dalle quote stimate dai principali bookmakers. L’Inter è considerata leggermente svantaggiata per quanto riguarda le quote 1X2: su Bet365 – per esempio – il segno 2 paga 2.7, una vittoria atalantina è data a 2.5 e un pareggio è ritenuto il risultato meno probabile, con 3.4 su Bet365 e 3.4 su William Hill.

Discorso simile è applicabile alle quote under/over 2.5. L’eventualità che la gara si concluda con meno di 3 gol segnati è data a 1.96 su Planetwin, ma potrebbe essere una buona opzione se consideriamo la valenza della partita che potrebbe anche rivelarsi tirata. Se invece pensi a una contesa che si concluderà con molti gol segnati, ti consigliamo di puntare sull’1.87 proposto da Unibet.