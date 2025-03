Costretto a dare forfait durante il riscaldamento di Inter-Feyenoord, Stefan de Vrij questa mattina si è regolarmente sottoposto ad esami strumentali. Il difensore olandese, di comune accordo con lo staff medico nerazzurro, ha infatti preferito non correre alcun rischio dopo aver avvertito un dolore al ginocchio pochi istanti prima del match.

Come riferito da Calciomercato.com, gli esami clinici di questa mattina hanno per fortuna escluso lesioni. Una buona notizia per Simone Inzaghi che potrebbe ritrovare de Vrij in gruppo tra venerdì e sabato. Qualora il recupero dovesse procedere secondo i piani nelle prossime 48 ore, il centrale verrà convocato dal tecnico per la trasferta di domenica sera a Bergamo con l’Atalanta.