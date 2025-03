Dopo la sosta per le nazionali prevista a metà marzo, l’Inter tornerà in campo contro l’Udinese nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Come di consueto, i tifosi nerazzurri affolleranno San Siro ed è già partita la vendita dei biglietti per il match che si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18:00.

Biglietti Inter-Udinese 30 marzo 2025: prezzi e fasi di vendita

Per quanto riguarda Inter-Udinese, il club nerazzurro ha aperto alla possibilità di acquistare liberamente i tagliandi, senza stipulare fasi di vendita come accade per altri match stagionali. Non ci sarà quindi la classica differenziazione nei tempi d’acquisto per abbonati, tesserati, soci Inter Club e possessori di carta Bper.

Per quanto riguarda i prezzi, ci sono ancora dei tagliandi disponibili in alcuni settori dello stadio. Fra questi troviamo primo, secondo e terzo rosso con prezzi che oscillano dai 150 ai 35 euro, oltre a primo arancio laterale e secondo arancio, con quest’ultimo a 59 euro.

Inter-Udinese partita speciale Inter Club: cosa cambia con i biglietti

Inter-Udinese del prossimo 30 marzo sarà la seconda partita speciale Inter Club della stagione, dopo quella contro il Venezia dello scorso novembre. Ciò si traduce soprattutto in alcune agevolazioni sul costo dei biglietti per coloro che dispongono di una tessera Inter Club, fra cui una corposa scontistica: dai 35 euro per un terzo rosso, si passerà a 10 euro.

Per riuscire ad usufruire dei vantaggi, basterà visitare la sezione biglietti sul sito ufficiale dell’Inter, selezionare l’evento, cliccare su “Acquista” e scegliere l’opzione “Abbonato/Socio IC”. Sarà poi necessario inserire il numero della tessera, la data di nascita e successivamente comparirà la schermata dedicata agli sconti per i tesserati.