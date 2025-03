Inizia a scaldarsi sempre di più l’asse di mercato tra Inter e Real Madrid. Alla luce delle recenti indiscrezioni di calciomercato sul club nerazzurro, sono diversi i nomi in ballo tra le due società. Nelle scorse ore, ad esempio, dalla Spagna hanno riferito di un interesse espresso da parte della stessa Inter nei confronti di Arda Guler, giovane stella turca che non sta trovando spazio tra i blancos.

Il vero grande obiettivo di Marotta e Ausilio, però, rimane Nico Paz. Il fantasista argentino è di proprietà del Como, ma rimane sotto il controllo del Real Madrid per via delle tre clausole di recompra inserite al momento della cessione in Italia la scorsa estate.

A confermare l’interesse del club nerazzurro, oltre alla cena tra il vice presidente Javier Zanetti e Pablo Paz (padre di Nico) di pochi giorni fa, ci ha pensato questa mattina il diario spagnolo AS. Secondo il noto quotidiano, l’Inter avrebbe in mente un progetto chiaro una volta convinto Nico Paz ad accettare la destinazione nerazzurra.

L’idea sarebbe quella di chiudere un accordo direttamente con il Real Madrid, sulla base di un trasferimento biennale, con l’opzione in mano agli spagnoli di riportarlo a casa con cifre superiori a quelle attuali pattuite con il Como.