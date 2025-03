UFFICIALE, da oggi Valentin Carboni può giocare con l’Inter

Valentin Carboni potrà tornare a vestire prima del previsto la maglia dell’Inter. Il talentuoso fantasista argentino, rientrato in largo anticipo a Milano dal prestito al Marsiglia a causa del brutto infortunio al crociato, sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi.

Come vi avevamo anticipato lo scorso febbraio, il regolamento consente all’Inter di poter utilizzare subito Valentin Carboni. Per questa ragione, come si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A e da quello del club nerazzurro, il classe 2005 è stato inserito in lista con il numero 45 – già utilizzato in passato con la maglia nerazzurra – e potrà essere convocato da Simone Inzaghi.

Ovviamente bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di ritrovare in panchina Carboni, ancora alle prese con una dura riabilitazione dall’infortunio. A tal proposito, dal prossimo mese l’argentino dovrebbe intensificare le sessioni di allenamento per cercare di rientrare a piena disposizione per maggio. Oltre a poter dare una mano ad Inzaghi per gli ultimi impegni di campionato, Carboni sarà sicuramente un’arma in più per il Mondiale per Club che si terrà tra giugno e luglio.