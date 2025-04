Di Canio: “Questo calciatore è il colpo ideale per l’Inter”

Ieri sera, al termine della sfida tra Bayern Monaco-Inter, negli studi di Sky Sport è stata giustamente commentata l’incredibile impresa messa a segno dal club nerazzurro nell’insidiosa trasferta tedesca. Alla formazione di Simone Inzaghi sono stati giustamente riservanti diversi complimenti, in particolare per la personalità mostrata contro una delle squadre più quotate in Europa.

Gettando lo sguardo al futuro dell’Inter, Paolo Di Canio ha suggerito ai nerazzurri un possibile colpo ideale da aggiungere all’organico di Inzaghi. Secondo l’opinionista, Marotta e Ausilio dovrebbero cercare ad ogni costo di far tornare Sandro Tonali in Italia. Il centrocampista del Newcastle, secondo l’ex attaccante, sarebbe la pedina perfetta per la mediana interista in vista della prossima stagione.