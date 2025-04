Kompany e Kane attaccano l’Inter: “Troppi festeggiamenti”

Dopo aver perso il primo round dei quarti di finale di Champions League davanti al proprio pubblico, Vincent Kompany ed Harry Kane si sono presentati in zona mista nel post-partita per commentare la sconfitta di ieri sera del Bayern Monaco contro l’Inter.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico belga si è detto sorpreso per i festeggiamenti dei calciatori nerazzurri al termine della partita, ignorando evidentemente quanto significasse per l‘Inter vincere una partita del genere su un campo che in Europa sembrava quasi imbattibile.

Questo è stato infatti il commento di Kompany: “Alla fine della partita abbiamo visto tanti festeggiamenti da parte dell’Inter ma siamo soltanto alla fine del primo tempo e non vediamo l’ora di giocare a San Siro. Non abbiamo motivo di pensare diversamente dal fatto che possiamo farcela a ribaltare il risultato”.

A rincarare la dose e lanciare un’ulteriore frecciatina ai nerazzurri, ci ha poi pensato anche Harry Kane. L’attaccante inglese, così come il suo allenatore, sembra non aver gradito la reazione degli calciatori dell’Inter al triplice fischio: “Alla fine hanno festeggiato come se fossero già qualificati… Ma è ancora tutto da giocare”.