Divieto UFFICIALE per Inter-Roma: biglietti cancellati

Nei minuti scorsi è arrivata una comunicazione molto importante in vista di Inter-Roma del prossimo 27 aprile 2025, match della 34esima giornata di Serie A. Il Prefetto di Milano, infatti, ha deciso di adottare un provvedimento ufficiale che sancisce il divieto di vendita dei biglietti per l’incontro ai tifosi residenti nella provincia di Roma, per ragioni di pubblica sicurezza.

Questo il dispositivo appena diffuso: “In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. vs A.S. Roma, valevole per il campionato nazionale di serie A, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 27 aprile 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale è stato disposto, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma”.