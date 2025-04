Pronostici Inter-Cagliari: consigli e statistiche

Come arrivano Inter e Cagliari: formazioni e ultime news

Il prossimo 12 aprile alle ore 18:00, l’Inter ospiterà il Cagliari a San Siro in una gara valida per la 32a giornata di Serie A. I nerazzurri non possono sbagliare per mantenere il primato in classifica, mentre i sardi – reduci da diversi risultati positivi – inseguono i rimanenti punti necessari per ottenere la salvezza aritmetica.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Cagliari, Simone Inzaghi dovrebbe ricorrere a diverse rotazioni visto che la sfida si incastra fra i due impegni di Champions League contro il Bayern Monaco. Situazione indisponibili: all’appello mancheranno certamente Taremi e Zielinski, così come Dumfries ancora fuori per infortunio.

Inter-Cagliari: statistiche e precedenti

A San Siro si troveranno di fronte il miglior attacco del campionato, quello dell’Inter, e una difesa – quella del Cagliari – che pur avendo subito molti gol è fra le migliori se consideriamo le squadre in lotta per non retrocedere: meno reti incassate rispetto alle concorrenti dirette Verona, Parma, Lecce, Empoli e Monza.

In totale, sono 99 i precedenti fra Inter e Cagliari: quella del Meazza sarà quindi la gara numero 100 fra le due squadre. Il bilancio recita 51 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 16 vittorie rossoblù. All’andata è finita 3-0 per la squadra di Inzaghi in Sardegna, mentre nell’ultimo incrocio a Milano (nell’aprile 2024) la sfida si è conclusa in pareggio sul 2-2.

Pronostico Inter-Cagliari: confronto quote e dove scommettere

Come si evince dalle quote sui principali bookmakers, l‘Inter è considerata strafavorita per aggiudicarsi i tre punti. Basti pensare che la miglior quota per l’1 è quella proposta da AdmiralBet con 1.32. Più invitante potrebbe invece essere pronosticare i nerazzurri già in vantaggio all’intervallo, un esito dato a 1.80 da Bet365.

Se pensi che possa essere la partita giusta per una goleada, oppure nel malaugurato caso (per i nerazzurri) di un pareggio o di una sconfitta con molti gol, potrebbe fare al caso tuo la quota di 5 proposta sempre da Bet365 sull’over 4,5.