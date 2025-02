Ds Roma: “Noi vicini a Frattesi. Pronto il nuovo tentativo”

Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera, Florent Ghisolfi ha commentato le ultime manovre di mercato operate dalla Roma nella finestra invernale. Il direttore sportivo del club giallorosso ha peraltro ammesso di essere stato vicino al colpo Frattesi dall‘Inter, rinviato però di qualche mese per via delle resistenze nerazzurre.

Come annunciato dallo stesso Ghisolfi, infatti, in vista della prossima estate la Roma farà un altro tentativo per il centrocampista dell’Inter: “Lucca non è mai stato un’ipotesi. Cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare. Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra 4 mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità”.