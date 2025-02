Orgoglio, Scudetto e Napoli: svelato il discorso di Inzaghi alla squadra

Si è mosso su tre diversi livelli il discorso pronunciato da Simone Inzaghi al rientro ad Appiano Gentile il giorno dopo il crollo di Firenze. Lo scorso venerdì, infatti, il tecnico nerazzurro ha voluto riunire tutta la squadra ed analizzare il momento vissuto dall’Inter davanti alla presenza di Ausilio e Baccin in rappresentanza della società.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono stati essenzialmente tre i punti sviluppati da Inzaghi con l’obiettivo di smuovere subito qualcosa negli occhi dei suoi calciatori a partire dall’orgoglio: “Il tecnico piacentino ha chiesto una reazione ai suoi. E per ottenerla ha provveduto a fare leva sull’orgoglio dei campioni d’Italia”.

Altro tema è stato quello dello Scudetto da difendere e della percezione che gli avversari hanno dell’Inter: “L’allenatore nerazzurro ha insistito sul fatto che, dopo lo scudetto dello scorso anno, per tutti, l’Inter rappresenti l’avversario da battere, quello a cui dedicare ogni risorsa ed energia. Ragion per cui è necessario non abbassare mai la guardia. Non ci possono essere approcci molli o passivi, semmai il contrario: partire forte serve per mettere subito in chiaro le cose”.

Infine, come scritto dal quotidiano, il mirino è finito sul Napoli: “Conte e i suoi sono davanti, ma nulla è compromesso. L’importante è arrivare allo scontro diretto del 2 marzo a portata di aggancio. Quella sarà la grande occasione per riprendere il proprio destino in mano. Mancano tre gare e Lautaro e soci devono arrivarci senza lasciare altri punti per strada”.