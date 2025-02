L’Inter rivoluziona il mercato: “Chi sono gli obiettivi di Oaktree”

Contrariamente al bilancio fortunatissimo delle ultime stagioni, il mercato della scorsa estate non ha evidenziato lo stesso rendimento delle campagne precedenti. Gli ultimi acquisti messi a segno dall’Inter sino a questo momento non hanno accompagnato le aspettative riposte nei loro confronti all’approdo a Milano.

Dai parametri zero Taremi e Zielinski, passando per Buchanan, Palacios e Josep Martinez. A parte l’esterno canadese, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Villarreal dopo un primo anno di anonimato in maglia nerazzurra, è forse presto per parlare di bocciatura nei confronti degli altri innesti.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, però, agli occhi di Oaktree “è arrivato il momento di cambiare approccio”. Da questi presupposti “l’indicazione di seguire una linea differente: più spazio a giovani e prospetti, meno agli svincolati, soprattutto quelli maturi, da strapagare e poi invendibili”. Un diktat già inoltrato dalla proprietà americana ai dirigenti la scorsa estate e che guiderà i prossimi movimenti in entrata.

Non solo acquisti come sottolineato dal quotidiano romano questa mattina. Sono infatti previste anche “diverse uscite con l’obiettivo di conservare la massima competitività”. Ingaggio e carta d’identità verranno osservati con maggiore attenzione dal club rispetto al passato, senza escludere la possibilità di dover sopportare “qualche sacrificio importante”.