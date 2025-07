Taremi via dall’Inter: annuncio in Portogallo sul suo futuro

Dopo gli addii dello scorso 30 giugno da parte di Correa e Arnautovic – che ha trovato oggi una nuova squadra -, l’Inter sta cercando di cedere anche altri giocatori over 30 per far proseguire quel processo di rinnovamento della rosa e di abbassamento dell’età media richiesto da Oaktree per la rosa di Cristian Chivu.

Il prossimo nella lista partenti dovrebbe essere Mehdi Taremi che nel suo primo anno di Serie A ha deluso le aspettative visto che arrivava da un’esperienza positiva al Porto. Assieme agli agenti dell’iraniano, l’Inter sta cercando una sistemazione per il numero 99 che secondo alcune voci dei giorni scorsi poteva tornare proprio in Portogallo.

Quest’oggi però il quotidiano lusitano Record smentisce seccamente questa notizia spiegando come il Porto non sia intenzionato a riprendersi Taremi pagando quei 3-5 milioni di euro che l’Inter chiede per il suo cartellino e che la dirigenza portoghese non ha contattato l’entourage dell’iraniano: i nerazzurri dovranno quindi trovare altri club.