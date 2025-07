Salta un obiettivo se parte Calhanoglu: cessione ufficiale

Nelle scorse ore si è improvvisamente riaperto il fascicolo che riguarda la possibile cessione di Hakan Calhanoglu. Dopo i tentativi andati a vuoto del Galatasaray, sul centrocampista turco è piombato il Fenerbahce di José Mourinho. L’Inter, che vorrebbe trattenere il regista almeno per un’altra stagione, dovrà prima ascoltare il parere del calciatore.

Tra i possibili sostituti di Calhanoglu per la mediana dell‘Inter, questa mattina è tornato di moda il nome di Granit Xhaka, centrocampista di grande esperienza in uscita dal Bayer Leverkusen. Lo svizzero ha una valutazione accessibile e viene apprezzato da Chivu per le qualità tecniche. Un obiettivo che invece sta per sfumare definitivamente è Richard Rios.

Come scritto da Fabrizio Romano, è arrivata l’intesa totale tra il Palmeiras e il Benfica per il trasferimento del centrocampista colombiano in Portogallo per un affare da circa 30 milioni di euro. Rios nelle prossime ore sbarcherà a Lisbona dove è atteso per sostenere le visite mediche e siglare il nuovo contratto.