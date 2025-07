“Offerta molto vantaggiosa”: annuncio ufficiale su Xhaka

Granit Xhaka è tornato in cima alla lista degli obiettivi dell’Inter sul mercato in seguito alle ultime indiscrezioni sul possibile addio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista svizzero può lasciare il Bayer Leverkusen ed ha diverse richieste non solo in Europa ma anche in Arabia Saudita. Ad aprire al suo addio, ai microfoni di Welt, è stato anche l’amministratore delegato del Bayer Leverkusen, Fernando Carro.

Queste le parole del dirigente: “Lui sa di essere un calciatore molto importante per noi, sia dentro che fuori dal campo, un vero leader. Ha ancora tre anni di contratto e il nostro desiderio e obiettivo è che rimanga con noi. Se, alla fine, arriverà un’offerta che sia molto vantaggiosa per lui ma anche per noi, allora ci sederemo e ne parleremo. Solo se sarà una situazione vantaggiosa per entrambi. Al momento diamo per scontato che Granit rimarrà con noi”.