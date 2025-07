Dumfries in bilico, il papà sta sondando il mercato estero

Fino alla mezzanotte del 31 luglio in casa Inter si resterà con gli occhi puntati sulla situazione legata a Denzel Dumfries perché, come noto, c’è una clausola rescissoria nel suo contratto che scade a fine mese. Il costo di soli 25 milioni di euro rende l’esterno nerazzurro parecchio appetibili a grandi club in tutta Europa.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il numero 2 dell’Inter nei mesi scorsi si sarebbe separato dai suoi vecchi agenti e ora a gestire tutto ci sarebbe il padre Boris dello stesso calciatore olandese e anche il fratello Donovan. Entrambi stanno sondando l’interesse di grandi club europei disposti a pagare la clausola da 25 milioni.

Nei giorni scorsi era emerso l’interesse del Barcellona che aveva incaricato il potente procuratore Jorge Mendes di fare da intermediario in questo possibile affare ma ora, secondo il quotidiano piemontese, spuntano anche gli interessamenti di Aston Villa e Newcastle. Resta da capire se Dumfries preferirà quindi restare all’Inter, cosa di cui Ausilio è certo.