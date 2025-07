Pedullà: “L’Inter così SBLOCCA l’acquisto di Lookman”

Non è stata accolta con sorpresa in casa Inter la notizia circolata questa mattina in merito ad un nuovo possibile inserimento del Napoli per Lookman. Questa storia, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, fa infatti riferimento a dei contatti avvenuti qualche settimana fa e non recenti. In questo momento, tra l’altro, per Lookman esiste solo la possibilità di vestire la maglia interista e nient’altro.

Queste le parole del giornalista nel suo ultimo approfondimento su Youtube: “Lookman vuole soltanto l’Inter, a parlare del Napoli oggi si rischia di fare davvero confusione. Da 72/100 ore a questa parte, vuole soltanto l’Inter. Il Napoli aveva provato a capire la fattibilità di un’eventuale operazione, ma due o tre settimane fa. Il Napoli ha valutato tecnicamente Lookman e lo ritiene un esterno bravo, ma che che ha una propensione a fare la seconda punta. Mentre il Napoli sta cercando un altro tipo di calciatore e Lookman aspetta soltanto l’Inter. Anche se domani dovesse arrivare un’altra squadra, Lookman aspetterà l’Inter. Ecco perché in settimana mi aspetto che l’Inter faccia qualcosa di concreto, aggiunga dei bonus, possibilmente non difficilissimi, e amenti la parte fissa a 45”.