Colpo di scena Calhanoglu: firma coi rivali

Da qualche ora il nome di Hakan Calhanoglu è tornato a risuonare molto forte sul mercato. Come ripetuto più volte, l‘Inter ha l’esigenza di chiudere la telenovela – in un senso o in un altro – entro la fine di questo mese, in modo da poter consegnare a Cristian Chivu una squadra quanto più completa possibile per l’inizio del pre-campionato.

La vicenda Calhanoglu, che dalle parti di Viale della Liberazione consideravano praticamente chiusa ormai da giorni, potrebbe clamorosamente riaprirsi. Dopo essere stato vicinissimo al trasferimento al Galatasaray, squadra per la quale il centrocampista non ha mai nascosto una certa simpatia, sul calciatore è piombata la diretta rivale turca: il Fenerbahce.

Un colpo di scena vero e proprio, ribadito questa mattina da Sportmediaset. Secondo queste ultime indiscrezioni, la squadra di Mourinho presenterà a breve un’offerta da 20 milioni di euro all’Inter, mentre a Calhanoglu garantirà un triennale da 6 milioni a stagione più bonus. Nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra i club, anche se tanto dipenderà dalla volontà del centrocampista che sino a questo momento non si è ancora espresso.