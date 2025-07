Lookman snobba il Napoli: “Si è promesso all’Inter”

Il ritorno piuttosto forte da parte del Napoli su Ademola Lookman delle scorse ore, non sembra preoccupare l’Inter sul mercato. Il club nerazzurro, che ha già strappato il sì totale del calciatore al trasferimento, si sente ormai da diversi giorni in una posizione privilegiata rispetto a tutte le altre concorrenti.

Per questa ragione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter non si è detta ancora preoccupata dell’offerta azzurra, nonostante questa sia ben più alta sia per il costo del cartellino (50 milioni) che per l’ingaggio proposto all’attaccante (5 milioni).

Tutto questo perché Lookman darà priorità totale ai nerazzurri fin quando saranno in corsa per averlo. Tanto passerà dunque dalla trattativa tra Inter e Atalanta, destinata a nuovi importanti aggiornamenti nel corso della prossima settimana.

Questo il punto della situazione del quotidiano romano sulla forte volontà del ragazzo di vestire la maglia interista: “La verità è che Lookman, non solo si è promesso all’Inter, ma ha pure garantito che respingerà qualsiasi altro corteggiamento”.