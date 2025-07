Atalanta-Inter: spunta una conferma su Pio Esposito-Lookman

Nei giorni scorsi era emersa una richiesta dell’Atalanta relativa all’inserimento di Francesco Pio Esposito nell’affare per Ademola Lookman, attaccante che l’Inter vorrebbe mettere sotto contratto per la prossima stagione. Quella che in un primo momento era sembrata una provocazione ore trova conferme sui giornali.

L’edizione odierna de Il Messaggero propone infatti un dettaglio sulla richiesta del club bergamasco che sarebbe piuttosto precisa. L’Atalanta avrebbe infatti chiedo all’Inter soltanto 15 milioni (ai quali però aggiungere il cartellino di Esposito) per avere Lookman in cambio: una richiesta del tutto nuova secondo le ultime voci.

Si tratta di uno scenario difficilmente ipotizzabile al momento visto che l’Inter ritiene Pio Esposito un punto fermo del presente e del futuro della sua rosa. Il quotidiano conferma anche che l’alternativa a Lookman ad oggi rimane Nico Gonzalez che costa circa 20 milioni di euro per prelevarlo dalla Juventus.