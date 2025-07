L’Inter ha scelto il regista preferito se parte Calhanoglu

Nella giornata di ieri sono tornate a farsi vive le voci di un possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter con un nuovo interesse dalla Turchia, questa volta però non più dal Galatasaray bensì dal Fenerbahce. La dirigenza nerazzurra è quindi al lavoro per individuare dei possibili sostituti qualora il numero 20 volesse volare a Istanbul.

Secondo quanto scritto oggi in apertura su La Gazzetta dello Sport, l’eventuale addio di Calhanoglu all’Inter in direzione Fenerbahce frutterebbe circa 30 milioni di euro e l’allenatore del club turco è proprio José Mourinho che sarebbe felice di poter lavorare con il numero 20 dell’Inter. Intanto i nerazzurri scelgono il regista preferito.

Sempre stando alla rosea, il giocatore che sarebbe il preferito dell’Inter nella lista dei possibili sostituti di Calhanoglu è Granit Xhaka. Il mediano svizzero ha grande esperienza avendo militato per molti anni all’Arsenal mentre ora è un punto fermo del Bayer Leverkusen. Piace ai nerazzurri per costi ed esperienza visto che può arrivare per soli 10 milioni.