Osimhen al Galatasaray fa saltare due cessioni dell’Inter

La telenovela più lunga e intricata di questa estate è giunta finalmente al termine. Dopo settimane di intense trattative, come annunciato da Sky Sport, Napoli e Galatasaray hanno raggiunto l’accordo per la cessione di Victor Osimhen a titolo definitivo.

L’attaccante si trasferisce in Turchia per 75 milioni di euro più il 10% al Napoli sulla futura rivendita. Nella cessione, inoltre, è stata inserita una clausola anti–Italia valida per i prossimi 24 mesi: se il Galatasaray decidesse di vendere Osimhen entro i prossimi due anni, il Napoli incasserebbe di più.

Una cessione che va a condizionare le prossime scelte di mercato dell’Inter. Con il maxi acquisto di Osimhen, infatti, il Galatasaray avrà pochissimo spazio di manovra in entrata da qui in avanti. Sicuramente può già dire addio al sogno Calhanoglu, divenuto nel frattempo obiettivo molto forte dei rivali del Fenerbahce. Ma anche Sommer, altro calciatore interista nel mirino del club di Istanbul, difficilmente continuerà ad essere trattato e con ogni probabilità non si muoverà da Appiano Gentile.