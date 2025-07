Sprint Inter per Lookman: ecco la cifra della NUOVA offerta

Ademola Lookman è il grande sogno di mercato dell’Inter, che da diversi giorni sta infiammando il calciomercato nerazzurro. Oggi potrebbe iniziare la settimana decisiva per il suo trasferimento a Milano, con una nuova proposta in arrivo per convincere l’Atalanta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, forte del gradimento totale del giocatore e dell’accordo con i suoi agenti, l’Inter è pronta ad accelerare nella trattativa, in modo da permettere a Chivu di avere Lookman a disposizione il prima possibile.

C’è da colmare la distanza con l’Atalanta sull’offerta, ma l’Inter avrebbe incassato l’ok di Oaktree a ritoccare la proposta. Secondo la Rosea, la nuova cifra dovrebbe essere di 42 milioni di euro di parte fissa. Rimarrebbe la distanza rispetto ai 50 milioni di euro chiesti dagli orobici, ma dimostrerebbe la volontà nerazzurra di avvicinarsi a un accordo, proprio per evitare tempistiche troppo lunghe.