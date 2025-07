L’Inter punta i piedi per Calhanoglu: “Ora serve chiarezza”

Dopo essersi spente per alcuni giorni, le voci attorno al futuro di Hakan Calhanoglu sono tornate a salire di volume. Provenienti ancora una volta dalla Turchia, questa volta raccontano di un interesse del Fenerbahce, rivale storico del Galatasaray, ormai defilatosi dall’affare.

Il modus operandi, però, sembra rimanere lo stesso: tante indiscrezioni, ma fin qui nemmeno un contatto effettivo con l’Inter, né tanto meno un’offerta. Un atteggiamento che lascia perplessa la dirigenza, come racconta La Gazzetta dello Sport, che scrive: “Ora serve chiarezza”.

La frase si riferisce sia al Fenerbahce, che deve farsi avanti con una proposta in grado di soddisfare la richiesta da 25 milioni di euro dell’Inter, sia allo stesso Calhanoglu. Come scrive la Rosea, sebbene non ci sia stata alcuna volontà di addio manifesto, la dirigenza nerazzurra starebbe percependo un’aria un po’ strana attorno al turco nelle ultime settimane.

A pochi giorni dal ritiro ad Appiano Gentile, è tempo per Calhanoglu di fare capire veramente quali sono le sue intenzioni. L’Inter, intanto, avrebbe individuato in Granit Xhaka del Bayer Leverkusen l’eventuale sostituto.