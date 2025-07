Il Napoli non molla Lookman. Corsport: “Variabile decisiva”

Potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro di Ademola Lookman. L’Inter è pronta a ritoccare l’offerta per il nigeriano, alzando il prezzo della propria offerta per venire incontro alle richieste dell’Atalanta da 50 milioni di euro.

I nerazzurri vogliono chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi, mentre sullo sfondo rimane sempre il Napoli. Lo racconta il Corriere dello Sport, che sottolinea come la proposta di contratto da 5 milioni, già fatta al giocatore, potrebbe non essere l’unica mossa dei partenopei per il nigeriano.

Se il gap tra Inter e Atalanta non dovesse ridursi, scrive sempre il quotidiano, allora non è da escludere che il Napoli possa studiare una proposta valida. “C’è una variabile decisiva”, però, affinche questo avvenga: la cessione di Giacomo Raspadori, che sbloccherebbe un possibile assalto a Lookman.