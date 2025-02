Visite e firma ufficiale: nuovo colpo presente per Inter-Fiorentina

Nella giornata di Inter-Fiorentina, match che domani sera alle 20.45 chiuderà la 24esima giornata di Serie A, a San Siro ci sarà spazio anche per un nuovo acquisto nerazzurro. Nonostante la finestra per le entrate si sia chiusa lo scorso 3 febbraio, il club interista ha comunque piazzato un colpo di grande prospettiva.

La giornata di domani, infatti, sarà quasi interamente dedicata a Petar Sucic, centrocampista croato che l’Inter ha bloccato nei giorni scorsi dalla Dinamo Zagabria. Il classe 2003 atterrerà domattina a Milano per un primissimo impatto da nuovo calciatore interista. Dopo una rapida visita in sede, il calciatore si sottoporrà alle consuete visite mediche prima di legarsi al club nerazzurro.

Come da accordi, però, il suo approdo ufficiale dalla Dinamo Zagabria verrà posticipato al prossimo giugno, durante la finestra creata dalla Fifa dal 1° al 10, giusto in tempo per partecipare al Mondiale per Club da nuovo calciatore dell’Inter. Tornando a domani, infine, Sucic sarà anche presente a San Siro per osservare da vicino quelli che dalla prossima estate diverranno i suoi futuri compagni di squadra.