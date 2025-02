Dimarco a rischio forfait contro la Fiorentina: Zalewski scalpita

Non sono ancora migliorate le condizioni di Federico Dimarco dopo l’influenza che lo ha colpito nelle scorse ore. L’esterno sinistro, già febbricitante nella trasferta di Firenze, sia ieri che venerdì non ha preso parte all’allenamento con i compagni.

Se le sue condizioni non dovessero migliorare neanche quest’oggi, sono alte le probabilità di un’assenza dal primo minuto anche in vista di domani sera per Inter-Fiorentina. Al suo posto, come riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe aprirsi un ballottaggio a due.

Da una parte Carlos Augusto, che da quinto di centrocampo non ha convinto particolarmente a Firenze, dall’altra Zalewski al possibile debutto dal primo minuto dopo il clamoroso impatto avuto nel derby contro il Milan. A destra, invece, chi è certo di una maglia è Matteo Darmian al posto dello squalificato Dumfries.