Inter, chiusa la porta in faccia per l’acquisto: “Non prima di 3-4 anni”

Il mercato estivo dell’Inter sarà molto importante e come tutti sanno uno degli obiettivi della società sarà quello di abbassare l’età media della prima squadra con il DS Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta che sono già a lavoro da mesi per trovare i giusti giovani talenti da mettere al servizio di Simone Inzaghi.

Sotto questo punto di vista uno dei giocatori che piace di più è Nico Paz, trequartista di grande talento del Como che sta sorprendendo tutti al suo primo anno di Serie A. Il presidente del club lariano, Mirwan Suwarso, ha concesso un’intervista ai colleghi di Calcio e Finanza nella quale ha parlato anche dell’argentino.

“Non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei nostri giocatori, almeno non nel prossimo futuro. Forse tra tre o quattro anni, perché sarebbe ingenuo dire che la vendita dei giocatori non fa parte del business. E non siamo a corto di soldi: siamo ben supportati“, ha dichiarato il presidente del Como.

Sembra quindi che, almeno secondo queste dichiarazioni, le intenzioni del Como siano nette. Nico Paz non è in vendita la prossima estate perché la società punta tanto su questo grande talento classe 2004. C’è però ancora da tenere in considerazione che il Real Madrid gode di un diritto di recompra per l’argentino e potrebbe esercitarlo già in estate.