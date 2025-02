Inzaghi lancia forze fresche: ecco i cambi pronti per il “ritorno” di lunedì

L’Inter si sta leccando le ferite dopo la brutta sconfitta di Firenze che ha abbattuto un po’ il morale del popolo nerazzurro. Il tecnico Simone Inzaghi è al lavoro ad Appiano Gentile con i suoi giocatori per cercare di correggere quanto visto al Franchi e provare ad ottenere un riscatto lunedì sera a San Siro.

A pochissimi giorni di distanza l’Inter giocherà di nuovo contro la Fiorentina in Serie A e Inzaghi sta ragionando sulla formazione migliore vista la stanchezza che c’è tra i suoi uomini. Si dovrebbe rivedere Pavard dal primo minuto e potrebbe esserci finalmente il ritorno in campo di Acerbi che è fermo da fine novembre.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, c’è poi un ballottaggio tra Darmian e Zalewski sulla corsia di destra visto che Dumfries sarà indisponibile per squalifica. In attacco potrebbe essere riproposta la coppia titolare con Lautaro e Thuram anche se rimane il dubbio legato ad un rilancio di Taremi per gestire le energie.