Dumfries tra rinnovo e lite nel derby: “E’ stato imbarazzante”

E’ durata meno del previsto la partita di Denzel Dumfries nel derby di ieri sera. Subentrato nella ripresa a Matteo Darmian, l’esterno dell’Inter a pochi minuti dal triplice fischio è stato allontanato con il rosso diretto per una maxi rissa con Theo Hernandez. Tra i due negli scontri degli ultimi tre anni c’erano già state diverse scintille, culminate nel caos proprio ieri sera.

Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Ziggo Sport, Dumfries ha chiarito quanto avvenuto: “È imbarazzante lasciare che la situazione degeneri in quel modo. Anche se penso che il giallo sarebbe andato bene dopo tutto questo caos. Ad ogni modo, questo è stato molto scomodo”.

RINNOVO – “Non ci abbiamo ancora lavorato, perché eravamo ancora in corsa per lo scudetto. Arrivano anche gli Europei. Non si sa mai come andranno le cose, ma le discussioni stanno andando bene. Il club però sta attraversando un momento difficile. Mi aspetto che riprenderemo la trattativa a breve termine”.

RENDIMENTO – “Ho letto spesso molte storie diverse a riguardo, ma ho avuto un infortunio che mi ha tormentato per molto tempo. Un problema al bicipite femorale che ho riportato contro l’Atalanta l’anno scorso. Ho continuato a giocare tante partite, ma in realtà mi ha rovinato un po’. Non è stato intelligente da parte mia continuare a giocare con quell’infortunio per così tanto tempo. Le conseguenze sono state durissime ed ho imparato. Ora voglio concentrarmi sull’essere in forma al 100%”.

6 TROFEI IN 3 ANNI – “È una bella sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. In tre anni abbiamo vinto sei trofei e giocato una finale di Champions League. È difficile da immaginare. La partita contro il Milan è stata molto combattuta e mi dispiace per quello che è successo nella fase finale. In ogni caso, abbiamo dominato la competizione e siamo già campioni a cinque partite dalla fine. C’è un vero senso di solidarietà nel gruppo”.