VIDEO – Barella STOPPA i cori anti-Milan: LEZIONE di stile

Come preannunciato ormai da settimane, l’intenzione dell’Inter nei festeggiamenti di questo ventesimo scudetto sarà quella di distinguersi rispetto a quanto fatto dal Milan due anni fa. I nerazzurri per questa ragione vorranno evitare qualsiasi di polemica, come già dimostrato ieri sera al termine del derby vinto coi cugini che ha consegnato loro la seconda stella.

Stanotte, ad esempio, nelle celebrazioni in Duomo Nicolò Barella con un gesto di grandissimo rispetto ha stoppato sul nascere alcuni cori dei tifosi contro Theo Hernandez, facendone partire altri intelligentemente in favore di Denzel Dumfries. Questo il video: