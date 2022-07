Dybala-Inter non è finita: Marotta ha strappato una promessa

L' Inter non molla l'osso, Paulo Dybala . L'argentino resta un obiettivo di mercato dei nerazzurri, nonostante non se ne parli quanto prima. Secondo La Gazzetta dello Sport , nella mente dei dirigenti dell'Inter c'è ancora l'idea di prendere la Joya.

La buona notizia è che, alla fine, Dybala ha accettato l'offerta fatta dai nerazzurri: 5 milioni di euro, più 1 milione di euro come bonus legato alle presenze (almeno il 50%). Intanto però, come sappiamo, molte cose sono cambiate: principalmente, è arrivato Romelu Lukaku. C'è da fare spazio in attacco: oggi torna alla Pinetina Alexis Sanchez. Sarà facile, ora, trovare un accordo con il cileno per la buonuscita.